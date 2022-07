Carlos Bonavides es hospitalizado de emergencia

Este miércoles se reportó que el actor Carlos Bonavides fue ingresado de emergencia al hospital, tras presentar una severa diarrea que le causó deshidratación, fue desde el pasado 23 de julio que lo internaron después de llegar de Veracruz.

De acuerdo a su esposa Yodi Marcos, Benavides se encuentra muy deshidratado y le están realizando estudios para determinar de qué bacteria se trata ya que permanece dormido, pues su estado podría complicarse debido a que solamente cuenta con un riñón.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó… hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, detalló su esposa en entrevista para el programa ‘Tequila Doble’ de YouTube.

View this post on Instagram

Los médicos no han podido determinar qué tipo de bacteria le está causando la severa diarrea y la deshidratación, a pesar de estar ya en el hospital.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada, no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, agregó Yordi Marcos.