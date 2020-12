Benito Castro se sube a la camioneta del ‘Escorpión Dorado’

Benito Castro decidió subirse con ‘El Escorpión Dorado’ al volante, donde contó algunas anécdotas de toda su carrera, incluido cuando tuvo que ir a declarar para confirmar o desmentir si Paco Stanley vendía droga.

El actor confirmó que Capulina intentó formar pareja con él, para hacer comedia, pero debido a que ‘El Tigre’ murió el proyecto terminó.

Relato su experiencia con los hermanos ‘Castro’, donde inició con su show de comedia y por supuesto, obtuvo grandes éxitos con cada una de sus presentaciones, donde también conoció a Paco Stanley.

“Cuando lo mataron fui a declarar a la procuraduría y me dijeron: ‘a usted le daba cocaína Paco Stanley’, le dije: ‘no, yo le daba a él’ (…) ya tenía yo año y medio de no estar en el equipo de Paco, estaba en ‘La Güereja y algo más …’ con un chingo de éxito ya no veía yo a mi amigo. Fui a cotorrear con él un ratito, unas copas de vino tinto, porque ya no podía tomar más a mí me creció con Paco 2 puntos, estuve a punto de tener cirrosis”, declaró el conductor.

Benito confirmó que hubo una etapa de excesos cuando trabajó con el comunicador, y tras esto comenzó un proyecto con María Elena Saldaña que le dejó más éxitos y más salud.

“Declara sobre todo lo que te conste, no hables de supuestos, no supongas una chingada”, le recomendó el apoderado legal de Paco y agregó: “a mí no me daba coca, yo traía lo mío y el pedido es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía.”