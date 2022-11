Belinda se burla de sus ex por tatuarse en su nombre

La cantante aprovechó uno de sus recientes conciertos para mandar algunos mensajes a sus ex, quienes han tomado la decisión de tatuarse en su nombre.

Además, Belinda rompió el silencio diciendo que no se callará más y confesó que muchas veces sintió miedo de hablar sobre lo que realmente sucedía en sus relaciones, pero estaba cansada de soportar malos tratos y humillaciones.

Fue durante su presentación, de la gira ‘Libertad: Bailala Tour’, que la cantante lanzó estos pensamientos “explosivos”.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más. Para todos los cabron*s”, dijo la también actriz.