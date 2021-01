Aracely Arámbula sorprende con fotos sin ropa

La semana pasada se dio a conocer que la actriz protagonizará una bioserie de la vida de María Victoria, noticia que emocionó a sus seguidores. Y ahora ha sorprendido a sus casi 5 millones y medio de fanáticos en Instagram al posar sin ropa.

Este desnudo artístico que realizó Aracely fue para recibir el año nuevo, ya que escribió un largo mensaje dedicado especialmente a sus fanáticos.

“Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar, mi Arafamilia bella. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio. Que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”, se puede leer en la descripción de la fotografía.