Ángela Aguilar y su posible romance con un jugador de la NFL

¡El nombre de Ángela Aguilar vuelve a acaparar titulares! En esta ocasión, la talentosa cantante mexicana ha sido vinculada sentimentalmente con una figura destacada de la NFL. Sin embargo, lo que ha generado aún más atención es que este supuesto novio de Ángela ha sido acusado de violencia doméstica. Aunque no se ha confirmado oficialmente esta relación, existen evidencias que sugieren que ambos podrían estar saliendo.

Recordemos que no es la primera vez que Ángela Aguilar se ve involucrada sentimentalmente con un joven famoso. En abril de 2022, la hija de Pepe Aguilar generó polémica al iniciar un romance formal con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella. Ahora, los rumores la relacionan con Josh Ball, jugador de los Vaqueros de Dallas, con quien aparentemente se ha reunido en la oficina de los Aguilar en Houston, Texas. Este dato fue revelado por el programa Chisme No Like, tras detectar una historia temporal en Instagram en la que Ball abraza a un adorable perrito que, se presume, pertenece a la familia de Ángela.

Además, según el programa mencionado, Josh Ball muestra su interés por la talentosa cantante al darle “Me gusta” a todas sus publicaciones en Instagram. No solo eso, sino que las personas cercanas a Ángela siempre están atentas a las actividades y publicaciones de Josh. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado más pruebas sólidas que confirmen este supuesto romance.

Es importante señalar que algunos críticos han expresado su desaprobación ante esta posible relación, considerando la polémica anterior que rodea a Josh Ball. Hace algunos años, fue denunciado por una de sus exnovias por presunta agresión física, lo cual ha generado controversia en torno a su idoneidad como pareja para Ángela Aguilar.

A pesar de la falta de pruebas concretas, la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios han expresado sus opiniones y críticas sobre este supuesto romance. Sin duda, seguiremos atentos a cualquier desarrollo que surja en torno a la vida amorosa de la talentosa “Princesa del Regional Mexicano” y su posible relación con el jugador de la NFL.