Retiran 23 lentes de contacto del ojo de una mujer mayor

A través de las redes sociales se ha viralizado un video del momento en que a una mujer mayor le quitan 23 lentes de contacto del globo ocular.

En en clip se puede ver a la oculista Katerina Kurteeva, de Newport Beach, California raspando la pila de lentes con un hisopo.

La paciente, es una mujer de aproximadamente 70 años y acudió al oftalmólogo debido a que su visión se volvió borrosa poco a poco y por un dolor agudo en los ojos se hizo insoportable.

La doctora dijo que la mujer había estado usando lentes de contacto durante 30 años y cree que fue un caso de descuido extremo. ‘La paciente tuvo suerte de no haber perdido la visión ni haber sufrido infecciones’, expresó la especialista.

La Dra. Kurteeva pensó que la paciente tenía un lente de contacto roto en el ojo o restos de maquillaje, cuando usó un espéculo para párpados para mantener abiertos los párpados superior e inferior al mismo tiempo, le pidió al paciente que mirara hacia abajo, notó que los bordes de un par de lentes estaban pegados.

La oftalmóloga dijo que no sabe cómo la paciente se olvidó de quitarse los lentes durante todo ese tiempo, pero podría deberse al hecho de que ha estado usando lentes durante 30 años. Cuando se usan lentes durante mucho tiempo, las terminaciones nerviosas de la córnea de una persona se vuelven insensibles, lo que significa que la mujer no habría sentido las 23 lentes con tanta intensidad.

Su edad también puede haber sido un factor, dijo la Dra. Kurteeva, ya que las personas mayores tienen un fórnix del párpado mucho más profundo, el área menos sensible, por lo que las lentes de contacto permanecieron allí durante años sin molestarla.

