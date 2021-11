¡Increíble! Policías detienen a ciclista por ir en exceso de velocidad en Chiapas

Policías detienen a ciclista por ir en exceso de velocidad en una de las calles de la capital de Chiapas.

A través de redes sociales, circula un video que fue compartido por el mismo ciclista, donde éste graba el momento cuando fue detenido por dos policías con el argumento de que circulaba a exceso de velocidad

El joven enfoca a los oficiales y les pregunta acerca de lo que querían decirle. Uno de los policías le dice al ciclista que va muy rápido, ante lo cual, el joven voltea su cámara para enfocar su bicicleta y exclama que “¡cómo podría ir muy rápido si va en bicicleta!”.

Como era de esperarse, el video se ha vuelto viral en redes sociales con múltiples comentarios y reacciones contra los policías, pues les pareció una situación exagerada.

“¿Cómo miden la velocidad, con los ojos? Necesitan tener el dispositivo que mide la velocidad e imprimir el ticket. Muchas anomalías, ya no voy a salir a correr no me vayan a infraccionar”; “¡Es el colmo!”, se lee entre las reacciones.