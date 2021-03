Influencer colombiano se somete a mamoplastia para cumplir apuesta

Se trata del colombiano Yeferson Cossio, un influencer que se ha hecho famoso en redes sociales gracias a sus polémicos vídeos haciendo bromas o retos. Sin embargo, también ha hecho algunas actividades de altruismo.

En uno de sus más recientes retos llamados “Sí a todo”, Yeferson decidió someterse a una mamoplastía para cumplir la apuesta. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió el vídeo donde se aprecia que está en el quirófano.

El reto surgió por el cuñado de Yeferson, quien lo retó a someterse a una cirugía plástica si llegaba a 3 millones y medio de seguidores. Aunque el joven no perdió decidió unirse a Jhoan López en la derrota y se sometió a la cirugía.

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas, la verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar “ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes” 😂 no estoy preocupado: ya hablé con el @equipomurcia y me explicó cómo hacemos para no dañar mis pectorales, me dejo las siliconas 3 días y luego me las quito, la cicatriz sería pequeña y debajo de un tatuaje así que no se notaría en lo absoluto. Entonces ¡que va ni que hptas! Si pierdo me pongo esos teteros relajado”, expresó junto a la siguiente foto.