Descubren a una mujer robando y la apodan #LadyDulces

A través de redes sociales se difundió el vídeo de una mujer que se encontraba robando dulces en la plaza de la Ley del Valle en Culiacán, Sinaloa y de inmediato fue apodada #LadyDulces.

Sin embargo, la mujer cuando fue sorprendida y detenida, comenzó a escupir a los hombres que le pedían una explicación del por qué estaba robando bolsas de dulces.

Aunque el hombre que grababa el momento le pidió utilizar el dinero para comprar los dulces y no robarlos, la mujer aseguró que no le alcanzaba y confirmaron que no era la primera vez que la descubrían robando de la tienda.

#Video 🎥 Una mujer delincuente #ladydulces agrede a vigilantes, que la detuvieron por robó de productos en la plaza de la Ley del Valle #Culiacan #Sinaloa la asquerosa mujer aprovechandose de su condición de femenista amenza y escupe a las personas que realizan su trabajo. pic.twitter.com/SWqanKiqOW — Alto al Abuso (@altoalabusomx) October 27, 2020

El vídeo fue difundido a través de redes sociales, donde resaltaron la actitud de la mujer por este momento.

Algunos usuarios han lamentado este momento, ya que lejos de aceptar la culpa, aseguró que ella no pisaría la cárcel si no los empleados.