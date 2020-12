Sofía Vergara producirá versión femenina de ‘El Zorro’

Sin duda alguna, Sofía Vergara es una de las latinas más exitosas de Hollywood y actualmente se anunció que trabaja en la versión femenina de ‘El Zorro’.

La actriz se asoció con el director de cine Robert Rodríguez, quien se encargó de las películas ‘El Mariachi’ y ‘Machete’, se sabe que este nuevo proyecto será en formato de serie. De acuerdo al portal Deadline la colombiana será una de las financistas del proyecto, que se realizará para la NBC.

El argumento se centrará en el personaje de Sola Domínguez, una artista amenazada por su lucha social. Aunque por el momento aún no hay datos sobre quién será la actriz que se encargue de darle vida a la enmascarada.

‘Zorro’ Drama With Female Lead From Robert Rodriguez, Rebecca Rodriguez, Sofia Vergara & Propagate In Works At NBC https://t.co/qb6GSlf6gp

— Nellie Andreeva (@DeadlineNellie) December 10, 2020