Sofía Telch realiza un en vivo y esto fue lo que dijo

La hija de Ninel Conde y Ari Telch, decidió hacer pública su cuenta de Instagram y recientemente compartió algunos momentos junto a sus seguidores, quienes le hicieron una serie de preguntas que despejaron algunas dudas.

Sofía aseguró que sus cuentas de las redes sociales, fueron abiertas con el único fin de divertirse y dejar del lado las especulaciones que había de ella en los medios de comunicación.

“Siempre hay una dinámica de que a veces sacaban fotos mías y ponían cualquier historia, y dijo ya, mejor yo pongo las fotos porque si sientes feo que tus fotos y sus cosas las agarren otras personas y hagan dinero con ellas”, confirmó.

Entre las preguntas, hubo sugerencias, donde le pedían un debut en alguna novela, ya que su belleza es única y sin duda, sería una gran actriz.

Pero lejos de emocionarse con la idea, la hija de Ninel Conde, aseguró que ya hizo su debut cuando era pequeña en ‘Rebelde’ y con una breve participación ya que fue parte de un premio de consolación, al no quedarse con el papel de ‘Roberta’ cuando era chica, pero agregó que su plan no es convertirse en actriz.

(A partir del minuto 38:08)

Asimismo descartó que a pesar de que sus padres son figuras públicas, ella no lo es y desea solo hacer un proyecto que beneficie a sus seguidores, y no solo cosas banales que no contribuyen en nada a la sociedad.

¡Tiene una gran personalidad!