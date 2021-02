Sasha Calle será Supergirl en la cinta de ‘The Flash’

El universo cinematográfico de DC continúa en planes de expansión y la próxima película que está en planes es ‘The Flash’.

Parece ser que Andy Muschietti ya encontró a la actriz ideal para darle vida a Supergirl. El portal Dealine dio a conocer que será Sasha Calle quien le dará vida a la heroína de Krypton y que es prima de Superman, para la próxima película ‘The Flash’.

DC Universe’s New Supergirl Is ‘Young And The Restless’ Actress Sasha Calle; Will Make Debut In Upcoming ‘Flash’ Film https://t.co/frUAFV67I0

