Romeo Santos confirma que se convirtió en papá por tercera vez

Aunque Romeo Santos siempre ha sido muy discreto en sus relaciones personales, ha utilizado su cuenta oficial de Instagram, para confirmar que se convirtió en papá por tercera ocasión.

Una imagen con la pancita de embarazo, confirmó que a pesar de que el 2020 fue un año difícil, él fue bendecido con la llegada de su tercer bebé, enamorando a sus seguidores de inmediato.

“Este año ha sido extraño. Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva (…) Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian”, se lee al pie de una fotografía que ha logrado más de un millón de ‘me gustas’.