Continúa la rivalidad entre Ivonne Montero y Aleida Núñez

A pesar de que las actrices, Ivonne Montero y Aleida Núñez habían “reconciliado” después de una acalorada confrontación durante una conferencia de prensa, parece ser que la enemistad continúa, ya que en recientes declaraciones volvieron a demostrar que no hay reconciliación.

Fue después de la primera función de la obra de teatro ‘Amor de tres’ en la que ambas comparten el escenario, donde la prensa las abordó para hablar sobre su enemistad. Ivonne Montero prefirió no hablar al respecto, pero confirmó cierta distancia.

“Con Aleida cómo va la situación”, pregunta el periodista de espectáculos Eden Dorantes, a lo que Ivonne responde: “sin palabras, prefiero, guardarme mi derecho de opinión, sí yo prefiero mejor cerrar el tema, para mi no tiene importancia”, respondió.

Por su parte, Aleida Núñez aseguró que no han podido hablar y que está tan enfocada en sus proyectos que prefiere darle vuelta a esto que la desgasta energéticamente y prefiere concentrarse en el trabajo que en la rivalidad que tiene con Ivonne.

“El ego siempre existe en esta carrera, hay que saberlo sobrellevar, estoy tan concentrada que eso me desgasta, me quita la energía hay que enfocarnos en cosas positivas, ustedes ya saben que yo no soy de escándalos en su momento hablé lo que tenía que hablar”, expresó Aleida agregando que fue honesta y directa.