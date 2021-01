Regresa ‘El Gran Juego de la Oca’

El famoso programa de los años 90’s marcó a toda una generación y ahora, Endemol Shine Boomdog, prepara su regreso con una nueva versión.

Si creciste en la década de los años noventa seguramente viste ‘El Gran Juego de la Oca’. Un programa de concursos y juegos español que contó con dos temporadas en Antena 3 y una tercera temporada en Telecinco.

De acuerdo, al portal Variety, Alejandro Rincón, CEO de la casa productora explicó que será en febrero cuando lancen su primera presentación de productos que ofrecerán a la audiencia, entre los programas que destacaron fue el regreso de ‘El Juego de la Oca’.

Projects from Kate del Castillo & ‘The Irishman’ Producer Gaston Pavlovich Set for Endemol Shine Boomdog’s First Upfront (EXCLUSIVE) https://t.co/mP1V0WpLls

— Variety (@Variety) January 28, 2021