Pierde la vida David Prowse, el ‘Darth Vader’ original de ‘Star Wars’

Hace unas horas se confirmó la muerte de David Prowse, quien dió vida a ‘Darth Vader’ durante la primera trilogía de ‘Star Wars’ y quien fuera conocido como el hombre que hizo historia con la famosa frase: “Luke, yo soy tu padre”.

David murió a los 85 años de edad y aunque se desconocen las causas del fallecimiento, este ha conmovido a fanáticos de ‘Star Wars’.

La noticia la dieron medios ingleses que confirmaron su muerte y lamentaron haber perdido a uno de los actores más queridos del cine y aunque tras ‘Star Wars’ se retiró del cine, si tuvo otros papeles y fue reconocido por una campaña de concienciación vial que enseñaba a cruzar a los niños la calle.

Además de nuestro emblemático ‘Darth Vader’ el actor dio vida en tres ocasiones a ‘Frankenstein’ y fue parte del elenco de ‘La Naranja Mecánica’.

Fanáticos de la saga original de ‘Star Wars’ han rendido tributo en redes sociales a quienes le dieron vida a personajes que aún siguen siendo de los más queridos por el mundo, incluido Mark Hamill.

¡Qué la fuerza te acompañe!

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz — Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020

RIP David Prowse, the Bristolian bodybuilder beneath Darth Vader’s suit and by all accounts a thoroughly un-Sith-ian chap. Here’s rare footage of him saying Vader’s lines on set. pic.twitter.com/M4RHbn7nZT — Nick de Semlyen (@NickdeSemlyen) November 29, 2020