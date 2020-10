Pierde la vida Alfredo Palacios

View this post on Instagram

Nunca hubiesemos querido compartir está noticia. Hoy es un día de tristeza para el equipo de "Salud y Belleza". Este domingo 25 de Octubre ha fallecido nuestro Rey de la Radio. Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Palacios ha fallecido. Descansa en paz querido Alfredo, todo tu equipo te va a extrañar, pero estamos seguros que algún día, te vamos a volver a encontrar.