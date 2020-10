Paulina Rubio envía un mensaje para agradecer el apoyo que ha recibido de todos sus seguidores

Durante la tarde del 6 de septiembre ha circulado un vídeo de Colate tocando la casa de Paulina Rubio, donde su hijo aparentemente iba a estar listo para pasar el día con su papá, pero tras la negativa, el ahora conductor de espectáculos tuvo que irse sin Nicolás.

Aparentemente el niño fue entregado hasta las 19 horas, pero el famoso explotó contra la cantante, confirmando que es una situación que vive siempre.

Tras estas imágenes, Paulina Rubio utilizó sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores y confirmar que aunque ha pasado un mal tiempo, estar cerca de ellos la ha fortalecido.

“Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobretodo que ser una persona famosa, ser una persona que esta en el ojo del huracán en la mente de la gente, en el ojo de todos. Tengo que ser responsable porque sé que soy una imagen, sé que soy una persona que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego, y de verdad aprendo de mis errores”, declaró en medio del clip que dura más de 5 minutos.

Sin embargo, estas declaraciones no van en relación a sus ex parejas, si no a todo lo que ha ocurrido en la pandemia y confirmó que lo más importante son sus dos hijos, quienes tienen el 100 por ciento de su atención.

“Una mujer como tú. Un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mi me transformo. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva. Escribiéndola con la tinta de la alegría que nos regala, el estar vivos. Hay Paulina para rato, para eso he trabajado tantos años. Me he caído y hoy me levanto de nuevo. Mi futuro es y siempre será la música. Así es la vida llena de esperanza y Fé. Estoy lista. Aquí estoy. Los amo siempre, su Pau”, se lee al pie de este clip que ha generado todo tipo de comentarios en apoyo a la cantante.

Hasta este momento, la cantante no se ha pronunciado por la postura de sus ex parejas, tras no dejarlos ver a sus hijos, pero esperan lo mejor para Nicolás y Eros.