Maribel Guardia envía comunicado, tras apoyar a Eleazar

Luego de la detención de Eleazar, algunos famosos fueron cuestionados para conocer su opinión al respecto, una de ellas Maribel Guardia, quien fue duramente criticada por aparentemente defender al actor.

“Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta creer que sucediera algo así”, declaró hace unos días la actriz.

Sin embargo, tras conocer todos los detalles de la agresión, finalmente Maribel se ha retractado y aunque lamenta esta situación, quiere que se haga justicia, ya que está en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres.

“Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar, yo no sabía nada del caso. Lo que dije de él es mi experiencia, y la convivencia que he tenido con él”, indicó la actriz, quien conoció toda la historia y aunque lamenta que el actor y su familia, estén viviendo algo así, considera que Tefi está sufriendo más por este momento.