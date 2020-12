Liberan primer avance de la serie inspirada en ‘Winx Club’

Netflix liberó el primer avance de ‘Destino: La saga Winx’, la serie live-action o acción real que está inspirada en la popular franquicia infantil ‘Winx Club’.

Se trata de una adaptación sobre la serie animada italiana de 2004, que se popularizó en Latinoamérica gracias a Nickelodeon en 2010. Ahora las famosas hadas regresarán a la pantalla chica con una propuesta juvenil.

En este primer avance, se revelaron las imágenes que muestran a las protagonistas con un concepto totalmente más oscuro. También la plataforma de streaming dio a conocer que esta serie llegará el 22 de enero del próximo año.

Por su puesto que los fanáticos de la serie reaccionaron a este avance y a través de Twitter, han comentado las primeras imágenes que liberó Netflix. Entre los comentarios se creó también un verdadero debate, muchos seguidores de la serie agradecieron este nuevo concepto ya que aseguran volvieron con esto a su infancia, otros tantos criticaron cómo se ve esta nueva versión.

Creo que han cambiado el nombre de Flora (mi fav) por Terra (me recuerda a Galicia y me encanta), pero se me hace raro 🙄 #Winx #WinxClub https://t.co/e3JB0qtNK1

— Özgürlük 🕊️ (@ozgurluk1999) December 10, 2020