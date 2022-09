Las increíbles reacciones de niñas al ver el tráiler de la nueva ‘La Sirenita’ conmueven la redes

A pesar de que el primer adelanto de ‘La Sirenita‘ generó todo tipo de reacciones en Internet, aunque los comentarios negativos han sido por poner a Halle Bailley en el papel de Ariel, las reacciones de las niñas afrodescendientes no tiene precio.

Muchas de las criticas vienen de personas que no aceptan el cambio en el personaje central y han expresado algunos comentarios que han sido considerados como racistas, pero a pesar de este rechazo racial, las reacciones de la comunidad negra son una verdadera joya.

En redes sociales se han viralizado las reacciones de pequeñas y grandes al poder ver a una princesa de Disney con piel morena, lo que ha estremecido a varios usuarios de Internet pues por fin se visualiza a la raza negra.

En un video que recopiló las reacciones de niñas y mujeres grandes al ver a Hailey se han viralizado en Twitter señalando lo verdaderamente importante.

I don’t want to see another person complaining about Halle Bailey as Ariel. The trailer has given me chills every time I’ve watched it but this video is all the proof we need of just how important her casting is. pic.twitter.com/R5UbbD07lH

— Tuyen (to-win) #MakeTASM3 (@justtuyen) September 12, 2022