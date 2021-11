Kim Kardashian y Pete Davidson posan juntos en su primera foto de Instagram

Después de que se les vinculara sentimentalmente a Kim Kardashian y Pete Davidson, de ser fotografiados tomados de la mano en Knott’s Scary Farm en California ya apareció la primera imagen oficial en Instagram la cual incluye a la mamá de la socialité, Kris Jenner.

View this post on Instagram

Kim y Pete, posaron para una foto con Kris y Flav el pasado 16 de noviembre por el cumpleaños número 28 de Pete y que colgó Flav en su cuenta oficial de Instagram, además Pete la replicó en su propia cuenta verificada.

En la postal aparece Kim posando sentada en un sofá junto a Pete usando exactamente el mismo estampado que Kim y Kris Jenner.

“Celebrando el cumpleaños de mi hijo adoptivo Pete Davidson con la leyendaz @kimkardashian y @krisjenner. Pete nunca me quité un reloj del cuello para dárselo a alguien y tú serás la última persona por la que haga esto. Se ve muy bien en ti. Feliz cumpleaños”, escribió Flav en la descripción de la publicación de Instagram.

View this post on Instagram

Además una fuente contó a HollywoodLife que Kanye West, ex esposo de Kim estaba “desanimado” por las fotos de ella y Pete tomados de la mano.

“Kanye estaba realmente desanimado por la mano de Kim con Pete y no le gustó en absoluto. Le pidió a Kim que ‘por favor se abstenga’ de mostrar públicamente afecto con alguien hasta que se finalice su divorcio. Él le dijo que no se ve bien para su familia y no se ve bien para ella, o en los ‘ojos de Dios’ “, expresó la fuente.