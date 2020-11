Karol G responde a quienes la criticaron por su vestido en los Latin Grammy

La cantante colombiana acudió a la alfombra roja de la ceremonia número 21 de los Latin Grammy con un vestido ampón por el que recibió fuertes críticas.

El vestido fue diseñado especialmente para Karol G por la reconocida firma italiana ‘Dolce and Gabbana’, el cual lleva un mensaje oculto que es: “Porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental”, parte de la canción “Tusa”, tema con el que se presentó en la ceremonia. Aunque no tardó en responder a los haters a través de su cuenta de Instagram.

“Hace muchos años cuando veía en TV a mis artistas favoritos mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal. No sé si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mi se trata de cumplir sueños. Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños”, respondió la cantante a quienes la criticaron.

El mensaje continuó diciendo que su performance fue “mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marco a toda una generación. Ustedes quienes ahora ven Tv y sueñan en grande, amen el proceso que el sufrimiento de hoy es la experiencia de mañana, crean en si mismos el futuro es de ustedes y vale la pena arriesgarse. Todo el mundo tiene una opinión pero sigue solo la que te hace feliz a ti qué tal vez eso diferente que tienes en tu mente, te haga sobresalir ante los demás. GRACIAS INFINITAS”.

Usuarios crearon un verdadero debate por su vestimenta, hay quienes recordaron a Rosalía, ya que ha sido una de las cantantes contemporáneas con la que comparte estilos.

¡Guapísima!