“Sin Pijama” es una de las canciones más populares de Becky G y Natti Natasha, y hasta 2020 había acumulado más de 1600 millones de reproducciones en YouTube, pero aparentemente hay una historia que incluía a Karol G.

Sin embargo, recientemente Karol G confirmó que ella participaría en esta colaboración, pero todo quedó cancelado, luego de escuchar toda la letra completa de la canción que terminó por no gustarle y decidió no participar.

“Listo la canción es Natti, Becky G y Karol G, y yo me encantó, grabé mi parte. Yo tengo mi versión con mi parte, que la escuchó que me encanta. Cuando le pusieron la canción una parte que decía: ‘y fumamos mariguana sin pijama’ y la parte de que ‘somos unas perras en la cama’, entonces yo llamé a Becky y le dije: ‘no hay necesidad, la canción ya es un hit, no hay necesidad que nosotros no digamos de una forma tan fuerte’”, declaró.