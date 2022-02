Joaquín Cosío asegura que tuvo encuentro con narcotraficantes

Fue en una reciente entrevista con Yordi Rosado, el actor Joaquín Cosío, habló de los momentos más destacados de su carrera.

Incluso confesó cómo fue su acercamiento con el narcotráfico debido a sus papeles como en la película ‘El Infierno’.

Joaquín Cosío asegura que ha recibido desde aplausos, prestigio, reconocimiento, así como exponerse al peligro, como le sucedió en un bar de Zacatecas en donde se encontró con narcotraficantes que le confesaron que ellos sí eran los de verdad.

View this post on Instagram

También recordó en otra ocasión y recibió una amenaza que atentaba con su vida. En aquella ocasión, el hombre lo hostigó en un bar hasta que le dijo que se cuidara, algo que lo dejó helado.

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va… y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo… me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”, señaló.