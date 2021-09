Jennifer Lopez y Ben Affleck posan juntos nuevamente en una alfombra roja

Aunque Jennifer Lopez y Ben Affleck ya han gritado su amor a los cuatro vientos y han sido captados juntos en pleno romance varias ocasiones, lo que faltaba era que acudieran como pareja a un evento público.

Finalmente llegó el momento de que JLo y Ben compartieran su primera alfombra roja, después de 18 años y fue para el Festival de cine de Venecia en Italia, a la cual acudieron derrochando elegancia.

View this post on Instagram

Las fotografías ya circulan en redes sociales, comentando lo bien que se ven juntos en esta nueva etapa de su relación ya que se ven más enamorados que nunca antes.

Ben Affleck looks hot again now that Jlo is back in his life #GoodForThem pic.twitter.com/Z2Doo7gmQJ

— Here we go (@hellorobhaley) September 10, 2021