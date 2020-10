Integrante de Blackpink interpreta “Waka Waka” de Shakira e impacta con su voz

Shakira es una de las cantantes más importantes del pop en Latinoamérica y en todo el mundo y recientemente demostró ser una de las cantantes más queridas del grupo de K-pop Blackpink.

Rosé, una de sus integrantes interpretó el tema “Waka Waka”, uno de los temas más importantes del mundial de África 2010 y que fue uno de los más cantados por Shakira.

Omg why does she sound like shakira?? 😳 That’s our main vocalist!!💗 #Rosé pic.twitter.com/is5R8vLnGQ

La integrante no solo confirmó tener la voz idéntica a la colombiana si no que portaba un color de pelo, como el que una vez uso Shakira y de inmediato surgieron comparaciones.

El vídeo se ha convertido en uno de los favoritos, tanto que llegó a ojos de la cantante de Barranquilla y le envió un mensaje de inmediato.

Oh wow! I loved seing you do that! super cute! Thanks Rosé – @ygofficialblink

Ps. Love your hair! 🦄 https://t.co/y2Xb5bEGCz

— Shakira (@shakira) October 17, 2020