Frida Sofía revela la verdadera razón de su arresto

Después de que se diera a conocer el arresto de Frida Sofía, señalada de alteración del orden público y oponerse al arresto, ayer por la noche se reveló el verdadero motivo de esta detención.

Tras pagar una fianza de mil 500 dólares, Frida Sofía fue liberada y al salir de prisión la prensa la esperaba para que rindiera sus primeras declaraciones. Ante las cámaras de varios medios de comunicación la joven explicó que se trató de una injusticia en ‘Joia’ un lujoso restaurante de la zona de Miami.

“La verdad fue muy simple, la manager del ‘Joia’ no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo, ve cómo me agarraron, esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad del ‘Joia’ y dijeron que fue porque me había robado un agua”, explicó Frida, al tiempo que mostraba las heridas en sus brazos a causa del forcejeo que sufrió mientras era desterrada de dicho restaurante.