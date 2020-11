Ex novia de Eleazar relata el último episodio de violencia que vivió con el actor

Eleazar se ha mantenido en el ojo del huracán, luego de ser detenido por agredir a Stephanie Valenzuela, con quien llevaba menos de 3 meses de relación.

Luego de este episodio, Tefi ha recibido muestras de apoyo no solo de sus seguidores, si no de las ex novias del actor, con el fin de hacer justicia.

A través de ‘Venga la Alegría’, Elia Ezrré quien inició una relación con Eleazar en 2017, relató algunos episodios de violencia y la última acción que hizo que el noviazgo terminara definitivamente.

“Fue en noviembre, a finales de noviembre. Yo vivía en Be Grand Perisur con él. Discutimos no recuerdo por qué, pero yo tenía esa noche dormir temprano porque yo trabajaba. Él había ido a una fiesta la cual duró todo el día, entonces para ese entonces ya estaba mal, yo quería dormir y llegó a discutir conmigo (…) Dure una cinco horas peleando con él, intenté pedir ayuda a los vecinos y me la negaron”, relató en una entrevista para Flor Rubio.

Elia confirmó que tiene pruebas sobre la violencia que vivió, las cuales ya están en manos de la defensa de Tefi para poder obtener justicia para todas las chicas que han vivido este tipo de violencia intrafamiliar a manos del actor.

Asimismo aseguró que en el momento no habló sobre lo sucedido, debido a que en el pasado una de las ex novias de Eleazar había denunciado y la habían señalado como alguien que quiere fama a costa de un escándalo.

Hasta el momento, Eleazar se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, luego de que un juez lo vinculara a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, pasará dos meses en este lugar, para luego llevar un juicio que dictamine su sentencia definitiva.