Edwin Luna podría colaborar con Natanael Cano

A pesar de que Natanael Cano ha causado controversia en los últimos meses por ser mentor de los corridos tumbados, se ha posicionado en la industria musical pese a que algunos intérpretes no les agrada del todo este nuevo género.

Sin embargo, para Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, no deja de lado una colaboración con Natanael, incluso frente a la prensa dio su punto de vista sobre el trabajo que realiza el joven de 19 años.

Edwin explicó que a pesar de que se “le ha atacado mucho por interpretar música a la que no estamos acostumbrados, pero ha logrado muchas cosas”, incluso manifestó su admiración por su carrera, ya que está enfocado en algo distinto.

“Fíjate que con él y con quien sea, a mi me encantaría, si un día me lo topo, no sé si ni siquiera me conozca a mí, también hay que aceptar una cosa, yo cuando inicié con La Trakalosa tenía más o menos la edad de él, ya pasaron años y cuando yo empecé conocía a los que estaban fuertes en ese momento entonces a muchos anteriores no los alcancé a conocer, pudiera ser que pase lo mismo, creo que eso nos hace falta”, explicó.