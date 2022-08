Danna Paola rompe en llanto al anunciar su primer sould out en el Auditorio Nacional

Fue apenas el fin de semana pasado cuando Danna Paola anunció que arrancaría una gira nacional llamada ‘XT4SIS’, la cual tiene confirmadas 7 fechas en nuestro país y prometió abrir más fechas para Europa, América Latina y Estados Unidos.

Este martes Danna Paola rompió en llanto al anunciar su primer sold out de una de estas fechas, se trata del concierto de la CDMX, el cual se llevará a cabo en el Auditorio Nacional y sus fanáticos agotaron boletos en la preventa.

A través de sus historias breves de Instagram Danna no pudo contener las lágrimas por la felicidad de este nuevo logro en su carrera, en el breve clip compartió de manera eufórica la noticia sobre el sold out.

“No tengo palabras, se los juro. Sold out, en preventa, es mi primer Auditorio Nacional. ¡¿Es en serio?! Se los juro que no me lo esperaba, me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. El jueves se estrena ‘Éxtasis’… Se los juro que es una bendición supergrande y se los agradezco muchísimo. Les juro que van a vivir el mejor show de su vida”, reveló.