Danna Paola cambia redicalmente de look

En los últimos años hemos visto la evolución en la carrera de Danna Paola, quien decidió detener su faceta como actriz y dedicarse de lleno a la música, con esto, la cantante de 26 años dio un radical cambio a su imagen.

Primero la vimos cambiar poco a poco de tono de cabello hasta que se convirtió en una sexy rubia, en el proceso Danna Paola también perdió peso y ahora se ha anticipado a la celebración de fin de año luciendo increíble.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Danna Paola compartió con sus más fieles seguidores este nuevo cambio de look. Pero primero se despidió de su tono rubio a través de sus historias breves de la plataforma.

Posteriormente, compartió una serie de reflexiones sobre lo que implicó este 2021.

“2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aún así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mi y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambié mucho”, escribió en una de las historias.

“Y me dedique a volverme a encontrar en mi arte y mi carrera, mi música, a mi manera y con mis procesos, amando mucho quien soy hoy: Aunque qyo quisiera ser Peter Pan y jamás crecer, pero toca crecer a veces de las maneras más difíciles para tener las lecciones más grandes de la vida”, continuó su mensaje en otra historia más.

“Los últimos meses viví en una constante ansiedad y muchas dudas sobre mi y mi camino de vida con mi carrera, fue un año muy extraño, pero gracias a dios tuve la suerte de tener a mi familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mi, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso, y hoy agradezco tanto todas las lecciones que recibí y que el universo preparó para mi, porque termino este año más fuerte que nunca y llena de ilusión” y finalizó con un agradecimiento.

Después de estas historias compartió un vídeo en el que presumió el resultado de su nuevo look que le realizó el estilista de las estrellas Paco Felix.

“De vuelta a lo básico. De regreso a mi alma real. Hola morena. Adiós 2021. Esta perra ha regresado”, escribió en la descripción de su publicación que ya acumula cerca de 2 millones de reacciones en la plataforma.

También colgó un reel en la misma cuenta para darle la bienvenida al 2022.

Fanaticos comenzaron a replicar el contenido de Danna y a especular sobre el regreso de Lu, personaje que realizó en ‘Élite’.

Danna Paola fue nombrada embajadora de Fendi