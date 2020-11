Cynthia Klitbo rompe en llanto tras separarse de Rey Grupero

Hace unos días Cynthia Klitbo y Rey Grupero confirmaron que tenían un romance con una íntima fotografía, emocionando a muchos de sus seguidores y famosos que se alegraron con esta noticia.

La pareja ya comparte la misma casa y han confirmado que su amor se ha convertido en único y capaz de soportar cualquier tipo de críticas hacia su relación.

Sin embargo, la pareja tuvo que separarse recientemente ya que Cynthia viajó a Perú por cuestiones laborales y por supuesto Rey Grupero no la acompañará, debido a esto y al despedirse ambos rompieron en llanto por esta separación que no esperaban.

“Me matas rey, me mata de dolor que te vean llorar. Eres el motor de mi vida”, dijo Cynthia Klitbo a su novio, partiendo el corazón de sus seguidores.

A pesar de que se separarán, ambos podrán volver a reunirse en las próximas semanas, pero esta despedida ha confirmado que su amor es muy grande y por supuesto, a que ya están acostumbrados a estar juntos cada uno de los días.

Hace unos días, Rey Grupero y Cynthia rescataron a tres cachorritos, uno encontró a su dueña y las otras dos no, pero al estar muy lastimada la llevaron al veterinario Banfield Pet Hospital, donde no solo les cobraron más de 30 mil pesos, si no que hicieron suturas que ponen en riesgo la salud de la cachorrita, ante esto el influencer pidió justicia y no llevar a sus mascotas a este hospital que se anuncia como uno de los mejores veterinarios de la UNAM.

¡Viva el amooor!