Curvy Zelma acusa a TikTok de gordofobia

La ex participante de ‘Survivor México’ decidió alzar la voz en contra de la censura que vivió en una de las plataformas más populares del momento y la calificó de gordofobia.

A través de su cuenta oficial de Instagram Zelma Cherem aseguró que la plataforma la censuró por sus curvas, aunque su contenido no era sexual, ni estaba desnuda como decía la explicación que le dieron por la eliminación de una de sus fotos en la plataforma.

“La gordofobia es real. Lo que es ‘aceptable visualmente y no incomoda eso es digno de mostrarse ‘ no?. Pero las mujeres grandes como yo haciendo una actividad como yoga en shorts es agresivo, violento y sexual? Pero al mismo tiempo videos de mujeres y hombres enseñando su cuerpo delgado y sus senos eso no es digno de censurar ahí no hay bronca no? Incoherencia diría yo y gordofobia”, escribió en su Instagram junto a un vídeo donde muestra la imagen que le censuraron.