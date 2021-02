Coreógrafa de Lady Gaga, revela ambiente tóxico y se viraliza

Lady Gaga es una de las cantantes más queridas de todo el mundo y es bien sabido que es cercana a todos sus colaboradores, sin embargo, una ex coreógrafa confirmó la manera en que fue despedida de su equipo.

Laurieann Gibson, quien recientemente publicó su libro ‘Dance your Dance: 8 Steps to Unleash Your Passion and Live’, reveló el ambiente tóxico que vivió estando junto a la cantante, y no por culpa de Gaga si no de su equipo.

En su relato afirma que la relación de trabajo comenzó a sentirse tensa, pero esto a causa del cambio de equipo de la cantante, quienes habrían enviado un correo electrónico, para que no trabajara más con Gaga.

“Ni siquiera estoy segura de que lo haya escrito ella misma”, declaró; resaltando que fueron miembros del ‘staff’ quienes proporcionaban información mal manejada y consideraron que la bailarina robaba la atención en el escenario, algo que nunca quiso Laurieann.

Pese a esta mala experiencia, afirmó que haber trabajado con Gaga ha sido uno de los momentos más especiales de su vida, Laurieann trabajó desde 2009 hasta 2011 con la intérprete y ahora está nominada a un Emmy.