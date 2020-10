Chiquis Rivera reacciona al vídeo junto a Mr. Tempo

Chiquis Rivera recientemente anunció su separación con Lorenzo Méndez y aunque de manera oficial continúan casados, ella ha decidido continuar con su vida junto a Mr. Tempo, con quien aparentemente tiene algunos negocios en puerta y un noviazgo.

La cantante acudió a la inauguración del restaurante ‘El Peladito’ ubicado en la Ciudad de México, junto a Mr. Tempo, Alexis Ayala, Salvador Zerboni y Pedro Prieto y luego de eso se difundió el vídeo de ambos famosos besándose.

Luego de viralizar ese vídeo, Chiquis dio una pequeña entrevista que confirmó que nunca le fue infiel a Lorenzo y es libre de estar con quien ella desea.

“Quiero aclarar que no fui infiel, jamás en la vida y Lorenzo lo sabe. Él sabe las razones de nuestra separación y por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. Estoy muy dolida, pero estoy muy fuerte y me duele que quieren voltear las cosas”, declaró la cantante.

Las declaraciones de la cantante han dejado al descubierto una posible infidelidad por parte de su ex, ya que ha dejado en claro que siempre hizo lo posible para que su matrimonio funcionara a diferencia de otra parte.

There’s nothing more unattractive than someone who can’t take accountability and responsibility for their fuck ups. Smh!

