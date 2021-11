Celia Lora invitó a Kimberly Flores a posar en revista para caballeros

Después de ser parte del reality show de Telemundo, Celia Lora y Kimberly Flores formaron una gran amistad que ha perdurado y ambas decidieron colaborar para sus respectivos canales de YouTube.

Este viernes Celia lanzó en su canal oficial la entrevista que le realizó a Kimberly donde confesó que entrar a ‘La Casa de los Famosos’ ha sido el peor error de su vida y solamente le dejó tres amistades tras su participación.

Por su parte, Kimberly Flores confesó le confesó que jamás ha visto físicamente una revista de Playboy, publicaciones en las que Celia ha posado varias veces y que incluso próximamente tendrá una nueva portada.

Después de que Celia le preguntara a la influencer sobre su cuenta en OnlyFans y el tiempo que lleva con ella y qué es lo que opina de este tipo de contenidos, Celia Lora invitó a Kimberly Flores a posar en Playboy pero Kim le confesó que no había tenido una revista en sus manos.

“Fíjate que lo tenía, siempre decía yo, madres, estar en una revista así y más si es Playboy. Dije yo, no he visto una físicamente nunca, te puedo decir, entonces necesito que me regales una. Necesito ver una, pero sí. Nunca he visto una, pero todo el mundo sabe qué es Playboy”, expresó Kimbely, pero enseguida le enseñó Celia las fotografías que ha hecho anteriormente.