Cazzu levanta sospechas de embarazo durante concierto

Desde que Christian Nodal comenzó su relación con Cazzu, la rapera argentina también ha llamado la atención de la prensa y por segunda ocasión se ha convertido en el centro de atención por las especulaciones que existen sobre un nuevo embarazo.

Los rumores se desataron después de una reciente presentación que ofreció Cazzu en Santa Fe, Córdova de su natal Argentina, donde la cantante tuvo que tomar asiento para continuar con su presentación y explicó las razones de esta acción.

“Dónde tienen una foto mía sentada en un show, en ningún lado, hoy he tenido un día muy complicado, entonces no estoy bailando y perreando con ustedes, porque siento que me mareo y es importante terminar el show”, detalló la artista.