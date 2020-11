Así celebraron los famosos este Halloween 2020

View this post on Instagram

Este año no sentí para nada el celebrar halloween. No he sentido el impulso de decorar,ni me he sentido atraída en lo absoluto por esqueletos o brujas o fantasmas! No sé si a ustedes les pasa lo mismo! Pero lo único que quiero es positivismo alegría y cosas lindas que alegre mi vista. No tenía planeado en lo absoluto ningún disfraz para el día de hoy, Y gracias a una de mis amigas que me animo y a ustedes que me pedían ver mi disfraz de este año, fue que me encendí las ganas y me metí ,1o al closet de @tommymottola a buscar la blusa hawaiana. 🙈🤣 2o al de mi hijo por una tank top blanca. 3o a imprimir la credencial de #aceventurapetdetective (funcionó mi impresora!!!🥳)y 4o pedirle a mis hijos emplumados y peludos(mis mascotas amadas)que me hicieran el favor de cooperar para la foto😂🤣😂 Lo logramos! Happy POSITIVE #halloween2020 🐶🐦