Aracely Arámbula está preparando una demanda contra ¿Luis Miguel?

Recientemente se dio a conocer que Aracely Arámbula contactó al abogado Guillermo Pous, quien aseguró que la actriz lo buscó para preparar una demanda legal, aunque no reveló contra quién será estas acciones legales.

“Sí, efectivamente he tenido reuniones con la señora Arámbula, pero no puedo comentar aún de qué se trata hasta que no me lo autorice”, declaró el abogado a ‘De Primera Mano’.