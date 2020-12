Anuncian el regreso de ‘iCarly’

La exitosa serie de comedia infantil protagonizada por Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Krees regresará a la televisión.

A través del portal Variety se dio a conocer la noticia en la que los protagonistas regresarán a sus papeles en una secuela de la icónica serie creada por Dan Schneider que se transmitió de 2007 a 2012 por Nickelodeon.

De acuerdo al portal especializado será a través de la nueva plataforma de streaming ‘Paramount +’ misma que buscará hacerle competencia a Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video y Apple Tv.

Miranda Cosgrove, Jerry Trainor and Nathan Kress are all set to appear in the #iCarly revival https://t.co/32MWYuGFud pic.twitter.com/SRDyfIOlv0

— Variety (@Variety) December 9, 2020