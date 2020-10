Ana María Alvarado confirma que dio positivo a coronavirus

Ana María Alvarado, confirmó que dio positivo a coronavirus, y se encuentra en el internada en el hospital y con algunos síntomas, pero en espera de mejorar.

A diferencia de otros famosos, la conductora relató conmovida que ha tenido algunos síntomas que le han provocado miedo y la han hecho reflexionar sobre el gran trabajo que están haciendo los médicos en todo el país.

“Me tocó el coronavirus. El viernes todavía estuve ahí, pero ya para la tardecita me empecé a sentir mal, estuve muy mal, sin fuerza, sin energía, me bajó un poquito la oxigenación. Corrí al hospital porque de verdad me sentía como si me hubieran apaleado”, relató la periodista.