Retrasan fecha de estreno de ‘Venom: Let There Be Carnage’

El año pasado se dio a conocer el título de la segunda parte de ‘Venom’, protagonizada por Tom Hardy, además de su nueva fecha de estreno. Del 2 de octubre de 2020 al 25 de junio de 2021, sin embargo, Sony Pictures volvió a cambiar su lanzamiento.

Ahora ‘Venom: Let There Be Carnage’, se estrenará el 17 de septiembre de este año. De acuerdo al portal Variety este retraso se debe a las afectaciones causadas por la pandemia del coronavirus en la industria cinematorgráfica.

Aunque ya han comenzado la vacunación en varios países y poco a poco las salas de cine están abriendo, Sony Pictures no quiere arriesgarse. Ya que el próximo estreno en taquilla será ‘Black Widow’ de Marvel el próximo 7 de mayo.

Carnage es el nombre del personaje Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson. Durante la escena post créditos de la primera película apareció Cletus Kasady, un asesino serial, quien es entrevistado en la cárcel por Eddie Brock (Tom Hardy).

Andy Serkis, es el director del filme y Kelly Marcel, repite su papel como guionista. El reparto está conformado por Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Stephen Graham, Naomie Harris, Reid Scott y Sean Delaney.