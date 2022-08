‘Avatar’ regresa a la pantalla grande

Uno de los filmes más taquilleros en la historia del cine es ‘Avatar‘ ya que logró recaudar 2 mil 847 millones de dólares en taquilla y a la fecha no ha habido ninguna película que logre superarla, después de 13 años regresa con una secuela que ha sido esperada por mucho tiempo.

Además los estudios han planeado una estrategia para que los fanáticos puedan revivir la magia y será el 22 de septiembre cuando volverán a proyectar la primera parte en las salas de cine tras su estreno el 17 de diciembre de 2009.

A través de las redes oficiales de 20th Century Studios, se ha publicado un póster oficial anunciando la fecha exacta del reestreno que tendrá ‘Avatar’ en los cines en toda Latinoamérica, preparando motores para que la secuela llegué el próximo 16 de diciembre.

¿Estás listo para revivirla en el cine?

Como sabrás ‘Avatar: The Way of Water’ ha estrenado su primer teaser tráiler oficial el pasado mes de mayo, emocionando a la audiencia.

Esta secuela es una de las más esperadas desde hace muchos años ya que se ha creando grandes expectativas alrededor del filme al ser una de las más taquilleras en la historia del cine.

“Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, hasta dónde llegan. para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan”, se puede leer en la sinopsis oficial.

La película está dirigida por James Cameron , además es producida por el mismo Cameron y Jon Landau, el elenco está conformado por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet.

‘Avatar 3’ está por terminar su rodaje y su estreno se estima que sea en 2024. Además habrá una cuarta y una quinta entrega que llegarán al cine en 2026 y 2028.

