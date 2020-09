Kanye West quiere que Taylor Swift recupere su música

Kanye West ha destacado en los últimos meses por convertirse en ‘trending topic’ gracias a sus múltiples tuits los cuales han preocupado a sus seguidores con el paso el tiempo.

Pero en su reciente ola de tuits, el rapero recordó a Taylor Swift, una de sus enemigas públicas, debido a una canción que Kanye hizo sin la autorización de la cantante, esto con el único fin de AYUDARLA.

El esposo de Kim Kardashian utilizó sus redes sociales para afirmar que ayudará personalmente a Taylor a recuperar su música de las manos del representante de Justin Bieber.

I’M GOING TO PERSONALLY SEE TO IT THAT TAYLOR SWIFT GETS HER MASTERS BACK. SCOOTER IS A CLOSE FAMILY FRIEND

— ye (@kanyewest) September 18, 2020