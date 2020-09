Se suspenden pruebas de la vacuna contra coronavirus por efectos adversos en voluntario

El pasado 12 de agosto se confirmó que México junto con Argentina serían los países encargados en producir la vacuna de Oxford y AstraZeneca contra COVID-19, esto gracias a un acuerdo entre el laboratorio y la Fundación Slim.

Sin embargo, se han suspendido los ensayos por efectos adversos en un voluntario. Este martes se dio a conocer que AstraZeneca Plc decidió hacer esta suspensión que se encontraba en la última etapa de la ‘candidata a ser vacuna COVID-19’ esto inmediatamente después de una sospecha de reacción adversa grave.

Breaking News: A major coronavirus vaccine trial was halted because of a serious adverse reaction in a participant, the pharmaceutical company AstraZeneca said. https://t.co/PC4EYqPr1c

— The New York Times (@nytimes) September 8, 2020