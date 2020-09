Aseguran que Madonna ya escogió a la actriz para su película biográfica

Desde hace unas semanas Madonna compartió en su cuenta de Instagram que se reunió con Brook Busey-Hunt, la guionista conocida como Diablo Cody, quien por su parte ya confirmó que están trabajando en un proyecto juntas.

Se trata de la producción de la película autobiográfica que ‘La Reina del pop’ está preparando y parece ser que ya escogió a la protagonista para que le de vida, se trata de la actriz Julia Garner, y es que tanto Madonna como su mánager Guy Oseary, han comenzado a seguirla a través de Instagram.

Esto despertó especulaciones sobre su incorporación al proyecto en el que retratarán la vida de la cantante quien cuenta con 37 años dentro de la industria musical y continúa vigente actualmente lanzando música.

Julia Garner nació en Nueva York, tiene 26 años y comenzó su carrera cuando tenía 15 la cual le sirvió para vencer su timidez, la actriz ha aparecido en proyectos como ‘Las ventajas de ser invisible’, ‘Sin City: A dame to kill for’, ‘Electrick Children’, ‘We Are What We Are’, ‘Grandma’, y ‘Ozark’ de Netflix.

En 2017 Madonna anunció que su película autobiográfica titulada ‘Blond Ambition’ estaba siendo desarrollada.

¿Crees que se parecen?