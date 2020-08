Pierde la vida el protagonista de ‘Black Panther’

Hace unos momentos se confirmó que Chadwick Boseman, protagonista de ‘Black Panther’ murió a los 43 años de edad, debido al cáncer de colón contra el que luchaba desde hace 4 años.

Su representante, Nicki Fioravante informó a la AP, que el actor murió en la casa de Los Ángeles junto a toda su familia.

Asimismo a través de su cuenta de Twitter se informó sobre la muerte de uno de los actores más queridos del cine en Hollywood.

La familia de Chadwick ha agradecido las múltiples muestras de cariño que se han manifestado en redes sociales, tras dar a conocer esta lamentable noticia.

En 2018, Chadwick protagonizó ‘Pantera Negra’ con gran éxito en taquilla al lado de Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o y bajo la dirección de Ryan Coogler.

De acuerdo a Jemele Hill, cuando el actor fue diagnosticado con cáncer de colón, grabó ‘Civil War’, ‘Marshall’, ‘Black Panther’, ‘Infinity War’, ‘Avengers: Endgaame’, ’21 Bridges’ y ‘Da 5 Bloods’.

Chadwick was diagnosed with colon cancer four years ago, per reports. During that time, he gave us Civil War, Marshall, Black Panther, Infinity War, Endgame, 21 Bridges and Da 5 Bloods. Lord only knows what he was going through on a daily basis.

— Jemele Hill (@jemelehill) August 29, 2020