Viralizan fotos de la ex novia de Christian Nodal

María Fernanda Guzmán no solo es la ex novia de Christian Nodal, también es hija de Daniel ‘Travieso’ Guzmán ex director técnico de Chivas y Santos; y ha logrado popularidad en las últimas horas, luego de que su ex iniciara una supuesta relación con Belinda.

Aparentemente no fue Nodal quien terminó con ella, si no al revés, y aparentemente desde que se inicio con las grabaciones de ‘La Voz’, estaba celosa de Belinda, ya que era el amor platónico de su novio.

Luego en convertirse en tendencia por este tema, decidió poner en privado su perfil de Instagram, sin embargo, María ya tiene fanáticos; quienes crearon una página donde comparten sus mejores fotografías.

El perfil oficial de María tiene más de 120 mil seguidores, con apenas 77 fotografías y muchos de estos han confirmado que es tan guapa como Belinda y sus fotos lo comprueban.

Mientras se descubre que sucedió con su relación, María se ha convertido en una de las mujeres más guapas del momento.