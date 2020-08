Yao Cabrera se vuelve tendencia, tras viralizarse la noticia de su supuesta muerte

Para Daniel M Douriet comprar rollos de chocolate era uno de los momentos favoritos de su día y el pasado 30 de abril compró unos en la tiendita, al abrirlos se dio cuenta que no había más que uno en el empaque.

Este mal momento, lo hizo comentar en las redes de Marinela México, donde le pidieron algunos datos, pero nada trascendió hasta meses después, donde fue sorprendido por un mensaje de otro usuario.

Aunque la página oficial le pidió los datos de este empaque nunca le enviaron su rollo faltante y Daniel se resignó a seguir con su vida, pero en la misma publicación donde dio a conocer su caso, Rodolfo Garza comentó que fue a él a quien le dieron el rollito de chocolate de Daniel.

“Oye we no me lo vas a creer pero me lo pusieron a mi, jajajaja me vinieron 3 chocoroles y es un paquete de dos normal. Dime a donde te lo mando aquí lo tengo”, se lee en el comentario, que provocó la risa de Daniel quien envió su dirección por mensaje directo.